MLB》連2戰慘挨7轟 洋基田中將大說...

田中將大連兩場被打爆坦言陷入低潮。(美聯社資料照)

洋基「神之子」田中將大開季連兩戰投不滿5局，前役僅投3局就失6分，兩戰更苦挨7轟，他23日接受媒體訪問，坦言自己正遭遇生涯低潮，「感覺我陷在深不見底的洞裡。」

儘管田中將大連兩場都被打爆，總教練吉拉迪(Joe Giradi)也直言，田中將大的低潮前所未見，近兩場先發僅投4.2局就慘失14分、苦挨7轟，與他前3季表現判若兩人。

對於自己表現，田中將大甚不滿意，但他選擇勇於面對，「我不能把頭低下，我必須抬起頭來做自己該做的，修正錯誤繼續往前，這的確很折磨人，而且令人沮喪，但我會試著導正一切。」

田中將大目前自責分率高居6.56，不過教練團仍對他深具信心，預計26日將再度先發，吉拉迪認為，田中將大只要重拾穩定的指叉球跟滑球，要找回身手非難事，「擔心不會為他帶來改變，如何調整才是我們的重點所在。」

(中時電子報)