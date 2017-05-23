嘉縣提縣市合併 涂醒哲：小英沒那麼笨

市議員王美惠率先發難，要涂醒哲市長絕對要硬起來。（呂妍庭攝）

市議員張秀華質疑有心人士立看板是陰謀。（呂妍庭攝）

嘉義市長涂醒哲强調市府絕對不會同意合併，相信小英總統也不笨。（呂妍庭攝）

屬名《大嘉義大發展聯盟》的團體懸掛倡議嘉義縣市合併的看板。（呂妍庭攝）

嘉義市區今傳出多個重要道路口一夜間掛起多張倡議縣市合併看板，不僅在網路上引發縣市民眾論戰，嘉義縣長張花冠接受議員質詢時也重提縣市合併，戰火因此延燒到嘉義市議會，多位議員紛紛逼市長涂醒哲表態。涂醒哲講得直白，表示嘉義市絕對不會同意，相信小英總統沒那麼笨。

市議員王美惠率先發難，指現在有人立看板，張花冠又在議會講縣市合併，「把嘉義市吃夠夠。」3歲小孩都看得懂，嘉義縣要把嘉義市吞下去，只會讓嘉義縣變更大尾而已。「平平都是民進黨，不能因為不讓涂醒哲連任，就這樣咬他，打壓他。」要求涂醒哲硬起來，有議員和市民給他依靠。

戴寧也說，嘉市負債金額只剩2000多萬元，幾乎零負債，但嘉縣已達到舉債上限，自有財源還沒辦法負擔自己的人事費，嘉義市絕對不可以跟嘉縣談合併。

張秀華也說，早上跑行程就看到類似看板，事後想想根本是有人心士的陰謀，一夜間就掛起這麼多張看板，已經是侵門踏戶。當初六都合併升格時，就有城鄉落差變大的疑慮，現在證明問題已經浮現，嘉市絕對不能重蹈覆轍，「要不要合併，決定權在議會。」

蔡永泉則指對方愛我們很久了，而且是高人有備而來，不知對方如何運作，甚至可能威脅市長就範，要求市府團隊小心因應。市議員傅大偉也表達嚴正抗議，指家財萬貫要嫁窮小子，「怎麼可能？」且縣市合併沒太大助益，嘉市有獨立自主權，合併就變人家細漢，要求涂絕對不能同意。

對提倡縣市合併看板豎立，涂醒哲先稱「蛋白、蛋黃說有創意。」「猜是嘉義縣做的，寫給嘉義人看的。」但作法沒意義、不聰明，畢竟雲嘉嘉本來就是區域聯合治理，4縣市長每個當4個月的臨時共主，本來就有在合作，現在提縣市合併，時機點不對也不好。他會向總統蔡英文表達立場，市府不可能認同，相信市民和議會也不會同意把省轄市降為縣轄市。

涂醒哲還直言，相信小英沒這麼笨，已經有這麼多事在進行中，還要另起戰線變成社會爭議性事件，他不會隨之起舞。

(中時)