施工作業 板新部分地區停水
自來水公司第十二區管理處表示，配合台電辦理「松樹－介壽分歧水頂69KV線」施工停電作業，將在27日上午8時起至28日6時止停水，請民眾預先儲水備用，新北市水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，恢復供水後，若仍無（缺）水時，請通知台水公司或水利局。
本次停水地區：
鶯歌全區。
樹林全區。
三峽區：溪南里、溪北里、溪東里、成福里、竹崙里、安坑里、龍學里、龍恩里，含北大重劃區。
泰山區：山腳里、福泰里、福興里、楓樹里、同榮里、同興里、全興里、義學里、義仁里、明志里、泰友里、新明里、貴子里、貴賢里、貴和里。
新莊區：合鳳里、祥鳳里、雙鳳里、丹鳳里、國泰、營盤、福營、富民、富國、裕民、龍鳳、龍福、建安、建福、後港、後德、四維、八德、成德、南港、萬安、龍安里、保安里.圳福里、西盛里。
板橋區：溪洲里、溪福里、崑崙里、成和里、溪北里、堂春里。
(中時)
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