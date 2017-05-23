WHA代表團國際發聲 林全臉書感謝

WHA代表團宣傳到國際，行政院長林全在臉書貼文感謝，「在第一線的努力同仁們都辛苦了！謝謝你們在第一線為台灣盡力發聲。」（翻攝自林全臉書）

我方參與世界衛生大會（WHA）受阻，但仍不放棄任何希望，衛福部長陳時中率領WHA代表團前往日內瓦盼能有所改變；行政院長林全今（23）日在臉書感謝，「在第一線的努力同仁們都辛苦了！謝謝你們在第一線為台灣盡力發聲。」

此外，行政院發言人徐國勇也在臉書表示，「每當我回想到中國那句『誰理你啊！』，心理就更加火大！」

林全臉書轉貼「衛生福利部在《世衛行動團》連線日誌#1 相簿」，並說「衛福部長陳時中率領的WHA代表團，從日內瓦傳回來的第一手訊息。昨天代表團將我們公共衛生及防疫的理念，宣傳到國際。

在第一線的努力同仁們都辛苦了！謝謝你們在第一線為台灣盡力發聲。」

(中時)