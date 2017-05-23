小S曬老公下廚照 意外曝光帝寶廚房有「這個」
藝人小S助陣蔡康永，拍攝他執導的首部電影《吃吃的愛》，近來正忙著跑宣傳，而事業運的提升，則代表她又有得忙有得累了，幸運的是，家裡還有3個可愛的女兒陪伴，連老公許雅鈞都超貼心，日前小S上臉書放閃一波，炫耀老公當「煮夫」的背影，但亮點竟是「帝寶廚房」的一個小角落？！
小S在臉書貼照放閃，照片中是丈夫許雅鈞的帥氣背影，他正專心料理著食物，小S寫道：「老公在幫我煮健康午餐，水煮雞肉燙青菜！」，而粉絲嘴裡讚Mike貼心，但眼睛被一個「綠綠的東西」吸引，驚呼「跟我想像的帝寶廚房不一樣耶」，紛紛表示以為小S家的廚房會特別豪華寬敞，用系統式高級廚具，沒想到看到熟悉的東西，「大同電鍋，無孔不入，家家必備」，連豪宅都必備這款「神器」，還笑稱：「我不能忍受妳這麼漂亮卻用綠色的電鍋」，要她換個夢幻繽紛的電鍋呢！
(中時電子報)
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