英流血恐攻 IS支持者網上叫好 鼓勵複製

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）22日晚在英國北部的曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，但當演唱會結束，歌迷散場，陸續離開體育館時，卻發生恐怖攻擊，至今已導致19人喪生，超過50人受傷。

據英國《電訊報》（TheTelegraph）23日報導，儘管伊斯蘭國（IS）尚未出面為攻擊負責，但支持者周二卻在社群媒體上大肆慶祝，與IS有關的推特帳號用熱門#主題標籤（hashtags），紛紛貼出慶祝訊息。其中有部分用戶甚至登高一呼，鼓勵成員在其他地方發動類似的攻擊。

還有些人推文說，這次攻擊就像為伊拉克與敘利亞所遭受的空襲復仇。

一位名為哈克（Abdul Haqq）的用戶推文道：「英國空軍對摩蘇爾（Mosul）與拉卡（Raqqa）孩童投下的炸彈，似乎飛回了#曼徹斯特。」而伊拉克的摩蘇爾，以及敘利亞的拉卡是IS的大本營，在美國帶領下，英國等聯軍已進行了多次空襲。

支持者甚至推文，彼此鼓勵在西方進行「孤狼」（lone wolf）式攻擊，他們並分享了威脅歐美的IS錄影。

儘管IS目前並沒有出面，為這起攻擊負責，但一名用戶說，他希望這是IS幹的。

還有人貼文說，IS從比利時布魯塞爾與法國巴黎出發，接著在倫敦建國。事實上，IS曾先後在比利時及法國發動「孤狼」（lone wolf）式攻擊，並宣稱為攻擊負責。

英國首相梅伊（Theresa May）已將這次攻擊定調為恐攻，而這是2005年7月倫敦地鐵遭4名英國穆斯林自殺爆炸攻擊，導致52人死亡以來，最嚴重的一起恐怖攻擊事件。

(中時電子報)