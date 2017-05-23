英流血恐攻 IS支持者網上叫好 鼓勵複製
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）22日晚在英國北部的曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，但當演唱會結束，歌迷散場，陸續離開體育館時，卻發生恐怖攻擊，至今已導致19人喪生，超過50人受傷。
據英國《電訊報》（TheTelegraph）23日報導，儘管伊斯蘭國（IS）尚未出面為攻擊負責，但支持者周二卻在社群媒體上大肆慶祝，與IS有關的推特帳號用熱門#主題標籤（hashtags），紛紛貼出慶祝訊息。其中有部分用戶甚至登高一呼，鼓勵成員在其他地方發動類似的攻擊。
還有些人推文說，這次攻擊就像為伊拉克與敘利亞所遭受的空襲復仇。
一位名為哈克（Abdul Haqq）的用戶推文道：「英國空軍對摩蘇爾（Mosul）與拉卡（Raqqa）孩童投下的炸彈，似乎飛回了#曼徹斯特。」而伊拉克的摩蘇爾，以及敘利亞的拉卡是IS的大本營，在美國帶領下，英國等聯軍已進行了多次空襲。
支持者甚至推文，彼此鼓勵在西方進行「孤狼」（lone wolf）式攻擊，他們並分享了威脅歐美的IS錄影。
儘管IS目前並沒有出面，為這起攻擊負責，但一名用戶說，他希望這是IS幹的。
還有人貼文說，IS從比利時布魯塞爾與法國巴黎出發，接著在倫敦建國。事實上，IS曾先後在比利時及法國發動「孤狼」（lone wolf）式攻擊，並宣稱為攻擊負責。
英國首相梅伊（Theresa May）已將這次攻擊定調為恐攻，而這是2005年7月倫敦地鐵遭4名英國穆斯林自殺爆炸攻擊，導致52人死亡以來，最嚴重的一起恐怖攻擊事件。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。