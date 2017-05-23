反南鐵公聽會再爆推擠衝突 住戶質疑建築安全堪憂

鐵工局北區長榮新城公聽會再爆推擠衝突。(曹婷婷攝)

鐵工局北區召開長榮新城公聽會再爆推擠衝突。(曹婷婷攝)

住戶高舉「不要假公聽、給我真聽證、每場都唬爛」標語，(曹婷婷攝)

鐵工局今天上午在台南市北區針對長榮新城召開第一場南鐵地下化公聽會，有住戶質疑鐵路東移，長榮新城結構體緊鄰地下軌連續壁，安全堪慮，反南鐵東移自救會長陳致曉不滿鐵工局未解除住戶疑慮，逕自進行簡報，企圖阻擋，引發推擠衝突，住戶則高舉「不要假公聽、給我真聽證、每場都唬爛」標語，場面僵持不下。

會議一開始就遭陳致曉痛批會議不符程序正義，要求將公聽會改為座談會，市議員盧崑福也到場聲援，批評南鐵東移從施工到公聽會程序都有問題，贏得群眾鼓掌。多位住戶質疑，自家大樓地下室將遭開挖，毫無安全性可言。

對此，鐵工局強調，整個工程設計地下軌道連續壁，距離長榮新城仍有僅3.28公尺至5.69公尺，絕無開挖地下室的情事，而且，中間也會築起一道保護工法，並不會造成長榮新城建築本體的損害。

由於鐵工局與住戶各持己見，會議一度出現顧問公司一邊簡報、住戶在另一頭抗議，場面混亂，住戶抨擊，鐵工局只說自己想說的、完全不回應老百姓的問題，住戶當場要求鐵工局祭出保障，保證絕對不會影響房子倒塌、龜裂，鐵工局強調簡報已經釋疑，遭住戶痛斥毫無擔當可言，整場會議從上午10時召開到12時，雙方仍無交集。

(中時)