反南鐵公聽會再爆推擠衝突 住戶質疑建築安全堪憂
鐵工局今天上午在台南市北區針對長榮新城召開第一場南鐵地下化公聽會，有住戶質疑鐵路東移，長榮新城結構體緊鄰地下軌連續壁，安全堪慮，反南鐵東移自救會長陳致曉不滿鐵工局未解除住戶疑慮，逕自進行簡報，企圖阻擋，引發推擠衝突，住戶則高舉「不要假公聽、給我真聽證、每場都唬爛」標語，場面僵持不下。
會議一開始就遭陳致曉痛批會議不符程序正義，要求將公聽會改為座談會，市議員盧崑福也到場聲援，批評南鐵東移從施工到公聽會程序都有問題，贏得群眾鼓掌。多位住戶質疑，自家大樓地下室將遭開挖，毫無安全性可言。
對此，鐵工局強調，整個工程設計地下軌道連續壁，距離長榮新城仍有僅3.28公尺至5.69公尺，絕無開挖地下室的情事，而且，中間也會築起一道保護工法，並不會造成長榮新城建築本體的損害。
由於鐵工局與住戶各持己見，會議一度出現顧問公司一邊簡報、住戶在另一頭抗議，場面混亂，住戶抨擊，鐵工局只說自己想說的、完全不回應老百姓的問題，住戶當場要求鐵工局祭出保障，保證絕對不會影響房子倒塌、龜裂，鐵工局強調簡報已經釋疑，遭住戶痛斥毫無擔當可言，整場會議從上午10時召開到12時，雙方仍無交集。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。