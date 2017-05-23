蔡英文再談WHA：健康不應有除非的前提

雖然我國今年未受邀出席世界衛生大會（WHA），但仍派代表團前往。蔡英文總統今天在臉書中轉貼衛福部的「日內瓦連線日誌」，強調「健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非」。

為了讓民眾了解代表團在日內瓦WHA的情況，衛福部製作了連線日誌，民眾只要上衛福部臉書就可以清楚 「到底，沒有邀請函，我們去日內瓦可以做什麼？」「我有幫行動團集氣了，但是，有點好奇行動團每天到底有哪些行程呢？又跟誰談了什麼呢？」

蔡英文今天轉貼衛福部昨天的發文「5/21觀看焦點：我們與美國衛生部長談什麼？」，衛福部指出世衛行動團剛經歷馬不停蹄的一天，為了讓在幫台灣加油的各位也能有即時訊息，「我們製作了日內瓦連線日誌讓大家第一手掌握行動團做了什麼，也更了解台灣與世界公衛體系的互動」。

蔡英文在文中表示，健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非。「感謝我們的友邦及世界各國的朋友對台灣的支持，我們能夠為世界的公衛防疫網做出更多貢獻，更不該被排除在全球防疫體系之外」。

她說，現在，由衛福部長陳時中領軍世衛行動團，以及民間的宣達團，正在日內瓦前線打拚，「請大家多多關注，一起為台灣加油！」

「台灣需要WHO WHO也需要台灣」。

(工商)