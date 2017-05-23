忘情虧飲料店制服妹 不知警上前盤查遭逮持毒
22歲陳姓男子迷戀上飲料店的制服妹，每晚都會趁買飲料機會攀談，不料，昨凌晨友人車子違停店門口遭保大特勤盯上，因陳太專注與制服妹聊天，警趨前盤問時，他嚇得把大麻、K他命殘渣香菸盒的紙袋丟出車外，仍逃不過警法眼；陳男嘆說，平日行事小心，卻因戀上一個人才栽在警手裡。全案依毒品罪送辦。
高市警局保安大隊特勤中隊22日凌晨2時許，巡邏行經三民區鼎山街、灣中街口，發現1輛汽車違規停在飲料店前，上前盤查時，坐副駕駛座的陳男倉皇朝車外扔出一包紙袋，因紙袋掉落地上發出聲響引警注意，打開紙袋驚見其內裝有大麻6包總重66.54公克，及毒品K他命殘渣香菸盒1個。
陳男下車接受盤檢，自知難逃，坦承持毒。22歲駕駛王男說，陳男太迷戀飲料店的制服辣妹，每晚都央求他開車載陳來與制服妹聊天，由於太專注，根本沒發現警察來了。
陳男則引用歌手游鴻明《戀上一個人》歌詞、對警方埋怨說，他平時行事小心，這次因「戀上一個人」才栽在警手裡，熟悉該歌詞的警也神回，「是否因此失了神，而難逃法網」當場令陳不知所措。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。