忘情虧飲料店制服妹 不知警上前盤查遭逮持毒

陳男迷戀飲料店制服妹，每晚都會搭友人車來買飲料，坐在副駕駛座與車外制服妹攀談。(劉宥廷翻攝)

陳男（左）及王姓友人（右）下車接受盤查，陳坦承持有毒品。(劉宥廷翻攝)

22歲陳姓男子迷戀上飲料店的制服妹，每晚都會趁買飲料機會攀談，不料，昨凌晨友人車子違停店門口遭保大特勤盯上，因陳太專注與制服妹聊天，警趨前盤問時，他嚇得把大麻、K他命殘渣香菸盒的紙袋丟出車外，仍逃不過警法眼；陳男嘆說，平日行事小心，卻因戀上一個人才栽在警手裡。全案依毒品罪送辦。

高市警局保安大隊特勤中隊22日凌晨2時許，巡邏行經三民區鼎山街、灣中街口，發現1輛汽車違規停在飲料店前，上前盤查時，坐副駕駛座的陳男倉皇朝車外扔出一包紙袋，因紙袋掉落地上發出聲響引警注意，打開紙袋驚見其內裝有大麻6包總重66.54公克，及毒品K他命殘渣香菸盒1個。

陳男下車接受盤檢，自知難逃，坦承持毒。22歲駕駛王男說，陳男太迷戀飲料店的制服辣妹，每晚都央求他開車載陳來與制服妹聊天，由於太專注，根本沒發現警察來了。

陳男則引用歌手游鴻明《戀上一個人》歌詞、對警方埋怨說，他平時行事小心，這次因「戀上一個人」才栽在警手裡，熟悉該歌詞的警也神回，「是否因此失了神，而難逃法網」當場令陳不知所措。

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(中時)