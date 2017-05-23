頭城賞鯨業者爭權益 抗議政府開放財團與漁民爭利

頭城賞鯨漁船業者，今天群起抗議政府開放財團與漁民爭利。（胡健森攝）

3、400位頭城區漁會成員、烏石港賞鯨船業者以及漁民等，今天上午在烏石港碼頭及船上懸掛白布條，並分乘12艘賞鯨船前往龜山島抗議，原因是業者們不滿中央政府罔顧漁民權益，開放財團經營的客船停泊及載客登上龜山島，讓財團與漁民爭利，且龜山島的臨時碼頭設備簡陋，將威脅到遊客的安全。

頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，賞鯨遊樂船是在17年前，漁業署輔導漁民轉型從事休閒漁業，這10多年來，漁民們都非常配合、克服了許多困難辛苦經營，從無到有並且穩定下來，如今交通部卻突然要開放財團的客船載客登島（龜山島），這不禁讓人質疑，政府限制賞鯨遊樂船的噸位必須在50噸以下，漁港船位席位也只有12艘不能增加，但為什麼這些規定碰到財團後，規定都不見了？

陳秀暖說，財團的客船在100噸以上，都不能進入漁港停泊了，卻能停靠龜山島的簡易碼頭，只要一退潮，大型客船一定會觸礁擱淺，船上遊客的安全堪慮。此外，龜山島海域是全國三大漁場之一，大型客船來來回回勢必衝擊漁民的生計，政府完全沒有考慮到生態保育、漁民生計、遊客安全等問題，實在是太過草率，也引起公憤。

宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義則指出，之前政府是應漁民要求開放娛樂漁船載客登龜山島，是政府照顧漁民的德政，但如今卻要開放四維航業客船停泊及載客登島，勢必影響原有娛樂漁船的生意，因此堅決反對與漁民爭利。

簡明義說，目前每天的登島人數限制1800人，並分成4個登島時段，一旦開放更多遊客登島，也越容易破壞龜山島的自然生態，且龜山島的臨時碼頭，設施較為簡陋，都將影響客船停泊的安全。

(中時)