NBA》超越布萊恩 柯瑞名列史上第五人

柯瑞(右)的季後賽三分球超越布萊恩，成為NBA史上第五人。(美聯社資料照)

勇士23日以129比115輕取馬刺，連續3個系列賽橫掃對手，史提芬柯瑞砍進5顆三分球，生涯季後賽投進295顆三分球，超越上季退役的湖人布萊恩，排名NBA史上季後賽投進最多顆三分球紀錄的第五人。

NBA史上季後賽投進最多三分球的是「雷射槍」艾倫保持的352顆三分球紀錄，緊追在後的是「大嘴」米勒、「阿根廷妖刀」吉諾比利與騎士詹姆斯，其中米勒早已退休，吉諾比利也在23日馬刺戰敗後高掛球鞋，現役球員只有詹姆斯和柯瑞。

柯瑞在本季12場季後賽已飆進53顆三分球，平均每場投進4.4顆三分球，投籃命中率43.6%，這還不包括總冠軍賽，目前只落後57顆，如果沒有遭逢大傷害的話，柯瑞有機會在明年季後賽超越艾倫，成為這項紀錄的保持人。

(中時電子報)