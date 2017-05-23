暑假返家宅配活動開跑，宅配通推學生55折寄件優惠

宅配通暑假返家宅配活動開跑。圖：業者提供

暑假將至，學生族群之消費力為各類產業帶來旺季，如：餐飲、娛樂以及旅遊業等，大批學生返鄉更帶動行李託運需求。瞄準學生行李宅配商機，宅配通每年一度的暑假學生宅配活動「返家宅配輕鬆寄」開跑囉！

今年台灣約有134萬大專院校生，特別是暑假更有30萬名畢業生的配送需求，宅配通要讓全國學生都能輕鬆放暑假。

針對全國大專院校學生，即日起至2017年7月2日(日)止，宅配通「返家宅配輕鬆寄」活動熱列展開，活動期間憑學生證至宅配通校園駐點攤位或是全家/萊爾富指定校園門市寄件可享s120雜物箱優惠價110元，3C主機箱160元至200元價格優惠，校園駐點攤位加贈統聯客運30元折價券、『癡情男子漢』電影早場優惠券乙張，活動期間內至宅配通官網登錄該筆宅配單單號，將有機會抽得BTU系列商品等大獎。

開學返校不擔心，2017年9月8日(五)至2017年9月24日(日)止，憑「學宅優惠貼紙」或學生證至全家、萊爾富便利商店、宅配通營業站所寄件同享上述宅配通校園活動優惠價格，不論放假或是開學宅配通皆提供學生最超值的行李宅配優惠。

(工商)