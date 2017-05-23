民間愛心集結 送三蘆弱勢2萬顆愛心粽
端午節即將到來，為關懷新北市三重、蘆洲地方弱勢族群，民間團體台灣環保協會、新北市議員李翁月娥和志工團隊通力合作，1天包出2萬顆熱騰騰的愛心粽，21日、22日分別在蘆洲、三重發送，要讓每一個弱勢家庭都能感受社會溫情，歡慶端午節。
「萬粽飄香 關懷三蘆弱勢情」活動前天和昨天分別在蘆洲、三重多處公廟前舉行，新北市副市長侯友宜與社會局長張錦麗，前天也特別到蘆洲忠義廟廣場參與，並親自包愛心粽發送給民眾。侯友宜表示，感謝台灣環保協會長期來帶領志工投入公益活動，對社會付出正向能量，祝福大家端午佳節快樂。
台灣環保協會理事長莊振和表示，「萬粽飄香 關懷三蘆弱勢情」活動為每年常態性公益活動之一，今年邁入第9年，活動1個月前，志工團隊就小額共同出資準備材料，從泡米、洗粽葉、滷肉、炒香料、包粽、蒸粽，所有工作都由志工分工合作分組完成。
台灣環保協會榮譽理事長新北市議員李翁月娥表示，為讓粽子米粒Q彈好吃，志工們從半夜開始泡米，準備材料包粽，2萬顆熱騰騰的愛心粽在1天內完成，展現團結力量。這些粽子將陸續在端午節前發送給三蘆地區的弱勢家庭，盼藉活動拋磚引玉，大家一起發揮愛心，關懷身邊弱勢族群。
(中時)
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