燒燙傷重建中心音樂會 為八仙塵爆傷友加油
中部地區燒燙傷重建中心一年半來共服務22名八仙塵爆個案，昨天舉辦感恩音樂會，市長夫人廖婉如出席活動，為積極復健的傷友們及家屬獻上關懷與鼓勵。她表示，復健的漫長過程很辛苦，但傷友們不放棄、彼此支持，把外在那份熾熱轉變成內在的陽光，也讓人生有了不一樣的開始。
八仙塵爆事件將屆滿兩周年，台中市政府社會局委託陽光社會福利基金會，成立中部地區燒燙傷重建中心，以支持方案協助傷者逐漸回歸職場或學校。
感恩音樂會由傷友小妤以雙簧管演繹庫普蘭〈皇家音樂會〉、朱立維〈小夜曲〉等樂目。就讀音樂研究所的小妤，在八仙塵爆意外中燒傷面積高達59%，因傷及雙手關節，原本擔心再也無法吹奏樂器，所幸經由手術和積極復健，手指功能逐漸恢復，也讓小妤得以再次登台演出。
廖婉如、社會局呂建德、陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻及多位傷友與家屬出席活動，聆聽小妤用音樂傳遞愛的能量，也用行動支持傷友們繼續加油。
廖婉如回想八仙塵爆事件發生後，市長林佳龍表示「在意外急救過後，其實真正的辛苦才要開始」，由於台中沒有燒燙傷復健的地方，林佳龍積極聯絡及募款，希望趕快催生中部地區的燒燙傷重建中心，讓傷友們免去奔波之苦。
廖婉如說，雖然傷友們所感受到的痛是刻骨銘心，但是看到大家把外在那份熾熱轉變成內在的陽光，幫忙、關心其他人，讓自己成為天使，或是像今天的小妤一樣，努力去實踐自己的理想，這是十分珍貴的事情。
今年6月即將畢業的小妤談起復健歷程，她表示，由於燒傷後的新皮膚是硬硬的、沒有彈性，長在關節上會拉扯皮膚，常常會痛到哭。經過8個月職能與物理治療才能重新拿起雙簧管，但脫下壓力衣後，手部可能10分鐘就開始腫脹、刺痛，常讓她無法持久練習。
她希望透過這場活動讓傷友們知道，雖然復建過程很辛苦，但是只要不放棄持續復建，就能夠回歸職場、學校，或是重新去做自己喜愛的事情。
陽光基金會執行長舒靜嫻也說，中部地區燒燙傷重建中心成立後，第一個就看到小妤在中心進行復健，而且每次看到她臉上都帶著笑容。中心就像個大家庭，每次只要有新夥伴加入，大家都會主動關心，展現熱情與彼此的支持，這也是除了專業的復健課程外很重要的力量。因為每個人不放棄，向傷痛及疤痕對抗，才能有今天的成果。
呂建德表示，為燒燙傷患者提供整合資源，陪伴走過漫長復健路，市府以各界愛心捐款成立「中部地區燒燙傷重建中心」，除了服務22位來自台中、苗栗、南投、彰化及雲林等地的八仙塵爆傷者外，也擴大至中部縣市的其他燒燙傷個案。104年11月成立至今共服務56人，累積服務6170人次，未來將持續投入燒燙傷個案重建服務，善用社會善款資源。
(中時)
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