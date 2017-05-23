食藥署抽驗粽子餡料 2款蝦米檢出甲醛
端午節即將來臨，衛福部食藥署也展開「粽類」相關稽查業務，今公布最新「粽子類產品源頭製造廠」抽驗結果，在桃園市尊爵天際大飯店的「蝦米」、台中市霧峰肉粽嫂的「大冬蝦」檢出含有「不得添加」的甲醛，正在追查是蝦米背景殘留值還是惡意添加，若為後者，則最高可開罰300萬元罰鍰。
不同於過去稽查對象為市售粽，食藥署今年首度將「網購粽」、「粽子源頭製造廠」納入稽查項目，並於今日公布粽子及其餡料製造源頭稽查結果，抽查27家業者當中，上述2家業者遭檢出產品含有甲醛，尊爵天際大飯店的「蝦米」檢出18.9 ppm、，霧峰肉粽嫂的「大冬蝦」則檢出 12 ppm。
食藥署南區管理中心科長呂昀儒說，甲醛的環境背景值為9~139ppm，由於蝦米在貯存期間，可經由酵素作用自然分解產生甲醛，加上業者遭驗出的甲醛值，數值並不算高，「若為惡意添加，數值應該不會這麼低」，故已移請源頭衛生局後續釐清是否人為添加，或僅是環境背景值，若為惡意添加，將依違反《食安法》第15條，最高開罰300萬元罰鍰。
食藥署與地方衛生局也就21家網購端午應景食品製造業者進行抽驗，21家遭抽驗的業者中，有6家出現缺失，包括未辦理登錄、資料不全，或為遵守食品良好衛生規範準則（ GHP ），包括員工無體檢報告、食品未離牆離地貯放及加蓋、未落實防止病媒侵入措施等，其中4家已由衛生局複查合格，尚有 2 家業者尚待複查。
(中時)
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