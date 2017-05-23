私密處長痘痘？ 嚴重恐引發敗血症

民眾將化膿性汗腺炎誤以為是青春痘，但實則是身體免疫系統失調引起的皮膚病。(圖/達志影像/Shutterstock)

是否曾在胸部下緣、腋下或是私密處等部位冒出一個突起物？以為是痘痘、又因生長位置過於害羞就醫而不處置？小心，若不處理，症狀嚴重恐引發敗血症！

據《uho優活健康網》報導，因過度摩擦造成大腿內側、胸下緣、腋下、臀部及私密處肌膚反覆發炎，為化膿性汗腺炎，高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚科林聖堯醫師指出，有許多民眾會將化膿性汗腺炎誤以為是青春痘，但實則是皮膚病的ㄧ種。

化膿性汗腺炎由身體免疫系統失調所引起，是種慢性且會反覆發作的皮膚病，好發於汗腺及皮脂腺部位，主要是在毛囊深層發炎，毛囊發炎阻塞後會導致周圍汗腺阻塞，一旦毛囊破裂，就造成汗腺及皮脂腺的纖維化或結痂，容易合併肥胖、代謝症候群、心血管疾病及毛囊阻塞症候群等疾病；輕微症狀是肌膚有小突起或是皮膚囊腫，而症狀嚴重會出現復發性膿瘡，甚至會流出液體及異味。

林聖堯醫師表示，化膿性汗腺炎好發族群多為20幾歲年輕人，年過50歲後，就較少發作，而女性發作機率是男性的2~5倍；有3分之1化膿性汗腺炎患者有家族史，而吸菸、肥胖都是誘發該症的危險因子。

林聖堯醫師呼籲，化膿性汗腺炎若未有妥當處理，會變得更嚴重，因此民眾腋下、大腿內側根部等肌膚皺褶處出現較硬的紅色結結、疼痛、癢或灼熱感，甚至是化膿，都應及早向皮膚科求診，以免症狀惡化。

(中時電子報)