對作！南海給力 美移交越南6巡邏艇

為了加強美越安全合作，美國駐河內大使館周二發表聲明稱，美國已移交越南6艘巡邏艇給越南海洋警察司令部。

據路透報導，中越在南海存有主權爭議，而美國總統川普已表示，期望能與越南加強關係。這些巡邏艇是美國根據2011年的國防合作備忘錄提供的，聲明說，它們將協助越南進行岸際巡邏與執法。

此外，聲明並指出，移交這些巡邏艇，加強了雙方在越南領海與專屬經濟海域上，有關海洋執法、搜索、援救，以及人道救援等領域的合作。

馬尼拉先前雖然將南海爭議送交國際法庭仲裁，而與中國關係一度緊張，但自菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台，立場較為軟化後，目前只有越南公然與北京在南海問題上對峙。

中國宣稱擁有南海九成主權，但如汶萊、馬來西亞、菲律賓，越南與台灣，也都是南海聲索國，聲稱擁有這能源蘊藏量豐富，貿易往來高達5兆美元（約150兆台幣）海域的一部分。

去年11月《金融時報》（Financial Times）與路透根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）所提供的衛星照報導，越南為了在南海加強防範中國，悄悄在南沙群島西南部最重要的南威島擴建跑道，以部署海上偵察機。

當時AMTI主任波林（Gregory Poling）便指出，越南持續在相關海域進行軍事現代化，並尋求與美、日及印度建立更緊密的安全關係，好為中國在南海爭議海域強勢擴島固權做準備。

此外，當時衛星圖像也顯示，越南在南威島建了兩座大型飛機庫。而波林指出，越南很可能利用南威島上改善的跑道與機庫，來加強巡邏南沙群島的能力。他說，由於北京在南海所建的3座空軍基地已啟用，中越間的軍事能力差異只會增加。要是中國部署飛彈的報導是事實，那河內似乎決意加強監視，並捍衛它的權利。

另一方面，日本去年9月同意提供菲律賓巡邏艇與偵察機以抗中，而印度也與河內達成1億美元（約32億台幣）的協定，將提供越南巡邏快艇。

南威島是台灣、中國與越南的爭議島嶼，3方都主張擁有主權，但目前實際控制該島的是河內，越南稱它為「長沙島」。

(中時電子報)