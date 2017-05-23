吳敦義賢內助 「桃子姊」蔡令怡助勝選

蔡令怡挺夫勤走基層，以台灣好太太形象打動人心。（吳敦義總部提供）

蔡令怡賢內助形象幫吳敦義加分。（吳敦義總部提供）

吳敦義以14萬4408票、52.25％得票率奪下國民黨黨魁寶座，其中，在家鄉南投就一舉拿下6666張選票，支持率77.82％完勝對手，也讓外界對應他的號次「6」有所聯想。妻子蔡令怡抽得的勝選號次，在總部被穿鑿附會，但外界不知的是，蔡令怡之於吳敦義，更是貼心的總顧問，不僅是抽出勝選籤而已。

吳敦義在政壇嶄露頭角甚早，妻子蔡令怡卻是近來才逐漸在媒體上曝光。參選黨主席以來，蔡令怡煮牛肉麵、和吳敦義牽手散步公開曬恩愛，勤跑基層拉票，還直搗黃復興票倉，成為吳敦義公私場合最倚賴的左右手。

蔡令怡台灣好太太的形象十分加分，這也是她長年以來的真實寫照。過去她鮮少參與吳敦義政務，不過該出手時就出手。這次選舉，吳總部幕僚都看出蔡令怡對音樂、美感特別有直覺，應用在選曲、廣告背板和口號設計上，蔡令怡的意見往往能說服智囊團。

投票前一天，蔡令怡親赴台北市議會，和挺吳的議員一起高喊口號，她公開演講要支持者讓吳敦義得票過半。其實，這場挺吳的議員誓師大會，是蔡令怡多次致電相關議員下全力策動，各方接到蔡令怡的動員令不敢掉以輕心，最後才能成功展現挺吳的氣勢和能量。

蔡令怡本名蔡櫻桃，這是總部人員私下叫她桃子姊的由來，吳敦義在他的臉書「義氣」粉絲團達到10萬人按讚的記者會上，面露驚訝地說：「喔，妳現在還叫桃子姊喔！」她19歲與吳敦義相親認識，1970年結婚，育有四子。因為長年在家相夫教子，蔡令怡的廚藝極佳，這也是幕僚讓她秀出牛肉麵的原因，許多政壇要人和左右鄰里都吃過蔡令怡的家常菜，包括菜脯蛋、炒空心菜、麻油雞、陽春麵和餃子。

蔡令怡也透露，她還會自製敷臉的玻尿酸幫吳敦義敷臉，但蔡令怡在吳敦義決定參選黨主席後，從廚藝好的居家形象，一變而為積極公共事務的現代女性。她代夫出征，在許多公開場合露面，不吝挺夫，也同意幕僚上傳婚紗照，說明了她不但支持吳敦義更上層樓，而且決定在過程中要有自己的角色。

為了吳敦義參選，她生平首次加入國民黨，在她的號召下，不到一個月就有3000人入黨，人頭黨員傳出爭議時，她加以解釋排除疑慮，而面對年輕抗議者，她直言他們應該去應付民進黨。對於同屬本土的詹啟賢，她則懷疑是「柱柱姊派來選的」，桃子姊在總部幕僚的眼中，確實有一定火力。

曾經貴為副總統夫人，但蔡令怡對國人來說，仍是個新鮮度極高的女性；她有別於吳淑珍的銳利、不同於周美青的不問政事，也和過去被定位為花瓶的國民黨傳統官夫人大異其趣。但如果說她比名嘴還名嘴，那真是小看了台灣信口雌黃的名嘴們。

蔡令怡不是沒在媒體前犯錯，她曾穿著不合宜的鞋子陪吳敦義勘災，被批得半死，不過出席國慶大會的服裝則被媒體譽為最得體合宜。而今，成為新科國民黨主席夫人，聚光燈將更加鎖定，蔡令怡讓外界矚目的不止是外觀而已。

吳敦義面對的是千瘡百孔、百廢待舉的國民黨，主席夫人更應善用自身美學和庶民親善的熱情，在公益慈善與文創設計貢獻心力。

(中時)