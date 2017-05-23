酒駕遭查棄女逃逸 男吃官司
一名19歲王姓男子在北市景美好樂迪歡唱後，竟酒駕騎乘機車搭載女友，遭警攔查卻逃逸至新店北新路，佯裝受檢後二度逃逸，遭警壓制竟襲警並棄女友不顧，三度落跑。台北地檢署今依妨害公務、公共危險罪起訴王男。
起訴指出，王姓男子今年1月間深夜與友人於好樂迪歡唱，席間豪飲啤酒卻仍騎車搭載女友離去。由於王男一離開KTV即逆向行駛於人行道，巡邏員警察覺有異遂尾隨欲攔查。
詎料王姓男子明知員警在後追趕，卻一路狂飆2公里至新店北新路。王男見恐難脫身佯裝停車受檢，卻趁員警下車之際加速逃逸，不慎撞上路邊機車。員警見狀上前壓制，王男肘擊襲警後棄女友不顧再度逃跑。
王姓男子清晨向警方投案，被驗出酒測值每公升0.05毫克，經推算案發9小時前，王男酒測值應介於0.5至1.85毫克之間。
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(中時)
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