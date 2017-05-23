零投標 淡江大橋4度流標

淡江大橋第3標主橋段工程日前歷經3次流標重啟招標，今再度流標。（譚宇哲翻攝）

淡江大橋第3標主橋段工程日前遭廠商抱怨經費和工期不足，接連3次流標，日前交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處將工程款85億元追加至94億元、工期增至60個月來重啟招標，不料今天上午開標仍因無廠商投標而流標，公路總局表示，將於6月6日進行第2次開標。

(中時)