南部民眾投書陸媒：吳勝選 代表台灣人短視近利
吳敦義奪下國民黨主席之位，其實不讓人意外，但他能壓倒性地在第一輪就獲得勝利，可就跌破許多人眼鏡。台灣南部一名成長於挺藍家庭的民眾投書至陸媒指出，此次吳能贏得黨魁，正代表台灣人有多麼短視近利。
這名民眾（下以A代稱）投書給《今日海峽》（福建省廣播影視集團旗下）微信公眾號，他提到每當吳敦義南下上台時，都會細數政績、背誦「大道之行也，天下為公」，但這些行為，總讓A覺得很出戲，看見吳跟群眾握手時，更感覺像是在應酬。
在A看來，吳敦義能出線，除因許多藍營支持者與他有相同想法外，還有部分原因，是藍軍希望國民黨能趕快奪回執政權救經濟，因此暫把理想拋在一旁，選擇有權謀、又願意在2020年參選的吳。
「有著30多年國民黨黨齡的父親就是這種想法，看到吳敦義出來選主席，就好像看見2020的希望，然後說服自己吳好像並沒這麼差，接著再找理由否定洪。」A認為，吳敦義的勝選，其實代表著台灣民眾的短視近利，也顯示沙文主義與男性權謀思考邏輯，依然充斥在台灣社會。
(中時電子報)
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