逃不過7年魔咒 SISTAR月底發完新曲解散

SISTAR成軍7年，本月底發完新單曲後即正式解散。（圖／中時資料照）

南韓女團「SISTAR」自2010年出道，憑藉性感形象、堅強實力唱功走紅，日前才宣布本月底會發表新曲，令粉絲格外期待，沒想到今（23日）傳出此作品將成為團體告別作，6月初合約到期後，正式結束7年的團隊活動。

據韓媒報導，SISTAR 4位成員和經紀公司「STARSHIP」的合約6月初到期，相關人員透露，之前成員們已針對合約問題和公司討論許久，但因為成員對未來的規劃有所不同，便決定各自發展，而公司也尊重她們的意願，並將於5月31日發表最後一張單曲後，團體就確定解散。

另外，SISTAR雖不再以團體活動，但成員是否各別與公司續約，仍在討論當中，據悉，孝琳與昭宥會以Solo歌手身分活動，寶拉則活躍綜藝節目，多絮將往演員方向發展。解散消息一出，讓粉絲十分震驚也相當不捨。

(中時電子報)