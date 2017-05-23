北市推廣禁用一次性餐具15家企業響應
台北市環保局推廣禁用一次性及美耐皿餐具，去年從市政大樓、各機關學校實施後，成效不錯，今年逐漸推廣至各大企業。北市副市長鄧家基今頒獎給15家饗應企業，環保局也透露下一步將推廣到夜市、市場。
環保局表示，北市府於去年4月及8月分兩階段於機關學校推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，市政大樓去年4月起執行1年來，相較前年，紙容器減量率為80%、塑膠容器減量率達67%，減量成效良好。
為營造環保飲食新文化，太平洋崇光SOGO百貨率全國百貨業之先，主動推動汰換全國8家分店及美食街的美耐皿餐具，更換為環保餐具；玉山金控、台灣中油及合庫金控等3家企業，員工餐廳也使用環保餐具；新光人壽、永豐金控、國泰金控、台橡公司等4家企業，販賣機不販售塑膠瓶裝水。
安泰商銀、三商美邦、華南永昌證券、和泰汽車、聯邦商銀、台灣玻璃及永大機電，召開會議或舉辦活動宣導自備環保杯，各家企業以實際行動落實環保觀念。
北市府所屬機關學校配合執行成效良好，為推廣禁用一次性及美耐皿餐具環保觀念，第三階段工作的推廣對象優先選定企業，期透過鼓勵、柔性宣導和輔導等方法，向企業播下環保的希望種子。接下來，將進一步推廣到夜市、市場。
(中時)
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