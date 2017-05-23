高雄市議員蕭永達檢舉陳星逃漏稅

高雄市議員蕭永達，到高雄國稅局檢舉陳星逃漏稅。（李義攝）

高雄市議員蕭永達23日到財政部高雄國稅局，檢舉補教名師陳星涉嫌逃漏稅。蕭估算，陳星1年應繳544萬餘元所得稅，但實際短漏報金額多少，他則予以保留，交由國稅局追查。高雄國稅局受理檢舉後表示，一切依法辦理。

蕭永達表示，本名陳國星的陳星，在105年度以前擔任補習班教師，其團隊在台北、桃園、台中、台南及高雄5家補習班任教。

蕭說，以學生2千人每學期學費1萬元，1年可收4千萬元，再分配給補習班行政費等，可分得2千萬元。

再者，上課老師一大節課3小時，約4至5千元，陳星團隊成員1年領不到500萬元，所以陳星年所得逾1500萬元。

蕭說，1500萬稅率45%再扣減130萬5千累進差額，他估算陳星每年應繳544萬5千元稅款；以所得稅法110條應處以漏稅額二倍以下之罰鍰，另以稅捐稽徵法21條，核課期間為5年。

媒體詢問如何得知陳星短漏報所得稅？每年申報多少所得稅？蕭說，陳星少報很多、予以保留。

高雄國稅局回應，陳星的戶籍地可能在台北市，會將檢舉案轉交台北市國稅局處理，至於陳星每年繳多少所得稅屬個人隱私，無法回應。

(中時)