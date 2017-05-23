高市警長親赴社區治安會議 宣示維護治安決心
高雄市苓雅警分局22日晚間7點，在民權一路的武昌教會舉辦「106年苓雅分局社區治安會議」，市警察局長陳家欽親自出席，與各里長、社區居民等200餘人座談，並開放臉書粉絲專頁直播，供民眾線上建言。
陳家欽向市民說明本市治安現況及闡述治安政策理念，以一支短片「警察一天，24小時的守護。」作為開頭，讓與會人員瞭解警察工作背後許多不為人知的辛勞，並說明針對高雄市民所重視的治安問題，切實提出解決對策，例如飆車、搶奪、毒品、詐欺等市民同胞最深惡痛絕的犯罪項目，以減少市民的人身及財產安全受到威脅。
陳家欽還說，在市長陳菊的積極推動下，已由市府與高雄地檢署，結合民間企業支持，成立「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」，市府也將於107年元月成立一級機關「毒品防制局」，整合「防毒、拒毒、戒毒、緝毒」四大區塊，執行協助毒品施用者戒癮治療，透過心理輔導及技職訓練讓戒毒者遠離毒品、重返社會。
座談會上，針對交通安全、反詐騙、治安資訊與里民討論分享，有很多網友留言加油鼓勵，「局長親自到場～近來高雄警察的英勇大家有目共睹 辛苦了！」、「局長好認真哦~! 辛苦您了」、「用心，局長也讚。分局做的袖套也是實用又美觀。」、「警察實在太認真惹」、「陳局長與高雄市民現場互動親切溫馨，市民讚譽有加，全民治安一起來，加油、加油、加油…」、「感謝局長對治安的用心 也希望長官跟民眾能多給警察同仁支持 讓警方執法更無後顧之憂」、「感謝警察為人民的努力，有目共睹! 」
會議現場以互動式宣導犯罪預防，讓民眾更了解現在警察的工作重點；此外，會場提供給參加的民眾，至苓雅分局臉書按讚送「防曬袖套」。會前現場播放苓雅分局自製的交通及反詐騙等宣導影片，吸引與會民眾注目，讚許警察交通及治安宣導花招新穎，越來越活潑有趣。
(中時)
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