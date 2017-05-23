健保糖尿病照護計畫 病患血脂、血糖改善佳
王太太10年前被診斷有輕微糖尿病，但當時醫師只開藥卻沒有給予衛教，自覺效果不好因而停藥，結果糖化血色素升高，後來加入健保「糖尿病醫療給付改善方案」，在醫師及糖尿病衛教師的教導下，不僅正確用藥，亦控制飲食，現在不僅血糖穩定，也減至理想體重，讓她重拾自信。
健保署醫管組專門委員陳真慧表示，健保署自2001至2011年起，分別實施糖尿病與初期慢性腎臟病醫療給付改善方案，透過訂定品質指標及獎勵條件，鼓勵醫療院所對於三高病患提供完整的持續性追蹤治療，進而延緩併發症發生。
陳真慧指出，這項政策推行至今，以糖尿病為例，經追蹤從2005至2015年持續接受照護的病人，高達9成的個案血脂控制良好、約有3成的糖化血色素已控制在7.0％以下。另外，初期慢性腎臟病合併糖尿病的患者，在接受初期慢性腎臟病照護計畫後，約有4成血脂明顯改善、2成血糖獲得控制。
(中時)
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