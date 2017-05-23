佛誕文化節千僧托缽 363萬捐社會救濟會報專戶

佛教會將托缽所得善款全數捐入新北市社會救濟會報專戶。（葉德正攝）

2017佛誕文化節廣邀全國寺廟千僧托缽遶行祈福，所得共計363萬6000元，23日全數捐入「新北市社會救濟會報專戶」，由新北市長朱立倫代表受贈，朱也回贈感謝狀肯定新北市佛教會對公益慈善的奉獻。

民政局表示，今年新北市府與新北市佛教會共同舉辦的佛誕文化節圓滿落幕，活動串連佛教界力量，共募集360多萬元，活動更加入園遊會、演唱會等元素，宛如東方聖誕嘉年華。

朱立倫表示，這次佛誕文化節創造佛教慶典歷史，用多元形式推展佛陀的慈悲濟世教義，尤其千僧托缽隊伍受到信眾的歡迎及供養，最後將十方大德投入的愛心及貢獻全數捐出，不但為自己生命種福田，也造福台灣、造福人間。

佛教會將托缽所得善款全數捐入新北市社會救濟會報專戶，將運用於急難救助、慰問弱勢團體、失能低收入戶看護救助、協助受虐少年就學與生活照顧、補助公私立社服機構辦理兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者等弱勢者服務，讓佛教會及十方大德的投入的愛心及貢獻，發揮最大的社會救助功能。

(中時)