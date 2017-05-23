藍營議員護東豐鐵馬道 中市：自行車道不會廢掉
「守護東豐鐵馬道！」議員張瀞分，蘇柏興及張廖乃綸指出，有團體發起公民連署，短短時間連署團體，及個人連署已逾1萬人，活動持續中。他們強調，市府拆除部分東豐鐵馬道，引起全台民眾反彈，市府應該懸崖勒馬踩剎車，還給民眾「限速10公里的幸福」。市府表示，自行車道不會廢掉，反而靠近豐原部分狀況不佳的車道，將藉此整體提升品質，設驛站、租借點，做為遊客轉乘站，朴子街兩側也將開放商業使用及做為山城入口特色商圈，打造觀光新亮點。
張瀞分指出，東豐自行車綠廊曾入選全國十大經典自行車路線，這是全國第一條由廢棄鐵道改建的封閉型自行車專用道。它是台灣山線縱貫鐵路的一條支線，以豐原起站，經石岡至東勢，完工於1958年運載大雪山林場所採伐的林木，同時提供沿線居民對外的交通服務。
她說，大雪山林場伐木結束後，這條鐵路的營運隨之沒落，而於1991年停駛，從此鐵道荒廢，鐵軌拆除。後來地方為促進觀光，於2000年將這條廢棄鐵道改建為自行車專用道，全長12公里。
一騎入東豐自行車綠廊，心情就飛揚起來。筆直的自行車道，一路暢行無阻，夾道的楓紅，天上的白雲互相輝映，兩旁則見農園綠圃，鄉村農家景致與風情，而沿途只見稀疏的自行車而已， 天氣又怡人，騎來舒適自在。
議員蘇柏興說「8800億元輕軌建設是天邊的彩虹」，東豐鐵馬道是「腳邊的玫瑰」，市長林佳龍望著天邊不可及的彩虹，放棄腳邊的玫瑰，施政不切實際。
「保存東豐鐵馬道和東豐快速道路發展不可偏廢!」他們要求副市林陵三當場表態，簽下「守護東豐鐵馬道」連署書，保存台中市最珍貴的觀光資源。
(中時)
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