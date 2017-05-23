親子共遊市場 新北募小小市場達人
去便利超商當店長太落伍，新北市場處將在暑假舉辦「小小市場達人夏令營」，邀請孩子體驗叫賣、蔬果分類、替客人結帳等活動，還能動手製作水煎包、炭筆畫創作、當市場導覽員與DIY手工肥皂，還有親子主廚部落客「雙爸」擔任營長，全程免費。
新北市政府市場處表示，「小小市場達人夏令營」預計在7月6、7日及8月3、4日舉辦2梯次，每梯次選出20組親子組合(1大+1小)，參與對象為10至12歲的小朋友及其家長，只要撰寫50字親子遊逛市場的心得文，就有機會免費參加，各梯次報名截止日分別為6月11日及7月17日，入選名單將在6月19日及7月24日公布。
市場處表示，參與夏令營的小朋友，第一天上午參加市場導覽，體驗叫賣、蔬果分類、替客人結帳等活動，下午則學習製作水煎包，第二天小朋友則練習當市場小小導覽員，並DIY手工皂、豆花等市場商品。
市場處長謝俊隆表示，市場是最佳的生活博物館，更是讓孩子與家長一同學習生活知識的良好場域，新北市場環境已經升級為2.0服務，除了提供完善的親子設備給親子家庭舒適的遊逛傳統市場外，另外針對銀髮族也提供了安全的設施，讓銀髮族可以在市場內安心的遊逛。相關活動資訊請上「新北好市生活學」網站。
(中時)
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