聽聞《惡靈古堡》系列將重啟 女主角蜜拉驚回…
好萊塢電影圈近年吹起一股「重啟熱」，可能經典系列電影剛好到了「世代輪替」的時候，但這個理由卻很明顯不適用於《惡靈古堡》系列電影之上，今年初，《惡靈古堡》最終第6集才浩浩蕩蕩上映、DVD才剛發行，連二輪片都還沒下檔，昨康斯坦丁影業就對外證實了有意推出重啟版的消息，還找好了導演，將由《厲陰宅》、《玩命關頭7》導演溫子仁擔綱，而原始版女主角蜜拉喬娃維琪聽聞此事，也忍不住震驚，並發表了自己的想法。
關於電影公司捨不得放下《惡靈古堡》這隻創造超過12億美金(約350億台幣)的金雞母，以打定主意重啟拍攝一事，蜜拉喬娃維琪在接受「Comicbook」網站訪問時，忍不住吃驚直呼：「他們確定宣布要拍重啟版了？！」，接著淡定回應：「好吧，那就祝你好運囉」。
蜜拉表示自己熱愛《惡靈古堡》系列，若她是製片，也會選擇重啟，但不會這麼急，「這猶如把馬車放到馬匹前面去一樣，很危險」，她也透露電影公司想拍重啟版已久，但建議在下決定之前，影業應好好找到一批對這系列有熱忱的人們來組成團隊，再來談重啟的念頭，畢竟改編自知名電玩遊戲的《惡靈古堡》，於各方面都有著死忠粉絲，他們最在意的就是「還原度」，蜜拉也坦言：「他們不是白癡」，沒那麼好呼嚨，如果影業懷著某些念頭來拍攝重啟版，相信粉絲都嗅聞得出來，能發現片商倉促喊出重啟不過是想藉機撈錢而已，給出的建議相當真心而中肯。
(中時電子報)
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