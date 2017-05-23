慶生被示愛 張柏芝哭不停

聽到粉絲對她多年來的支持，讓張柏芝感動不已。（圖／取材自張柏芝工作室微博）

港星張柏芝與謝霆鋒離婚後，一肩扛起照顧兩個兒子Lucas和Quintus的責任，慈母形象深植人心，不過她的感情狀態更是備受矚目，張柏芝日前還烏龍傳出和小8歲的台灣男星何孟懷訂婚，然而張柏芝就在近日的慶生會中被示愛，她還流下感動的眼淚。

張柏芝明天（24日）將過37歲生日，而今年也適逢她踏入演藝圈18年，粉絲為了替她慶祝，精心準備生日會，張柏芝在不知情的情況下出席會場，讓她瞬間紅眼眶，粉絲除了獻花外，更對張柏芝告白，傾訴對偶像的愛，張柏芝聽完粉絲的告白更留下感動的眼淚，開心說：「謝謝大家這麼多年一直都不離不棄，我也會更努力更勇敢」。

(中時電子報)