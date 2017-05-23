慶生被示愛 張柏芝哭不停
港星張柏芝與謝霆鋒離婚後，一肩扛起照顧兩個兒子Lucas和Quintus的責任，慈母形象深植人心，不過她的感情狀態更是備受矚目，張柏芝日前還烏龍傳出和小8歲的台灣男星何孟懷訂婚，然而張柏芝就在近日的慶生會中被示愛，她還流下感動的眼淚。
張柏芝明天（24日）將過37歲生日，而今年也適逢她踏入演藝圈18年，粉絲為了替她慶祝，精心準備生日會，張柏芝在不知情的情況下出席會場，讓她瞬間紅眼眶，粉絲除了獻花外，更對張柏芝告白，傾訴對偶像的愛，張柏芝聽完粉絲的告白更留下感動的眼淚，開心說：「謝謝大家這麼多年一直都不離不棄，我也會更努力更勇敢」。
(中時電子報)
關鍵字：張柏芝
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。