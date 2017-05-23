明台高中68周年校慶展現教學成果

明台高中學生參加各種競賽獲獎，返校後在校園古蹟五桂樓前開心合影。（明台高中提供）

明台高中學生參加過內外各種競賽成績表現優異，學生獲獎返校後在校園古蹟五桂樓前開心合影。（明台高中提供）

慶祝建校68周年，位於台中市霧峰區的明台高中，將於27日舉辦系列活動，除邀請學校美容、餐飲等科獲獎學生現場秀出學習成果，室外更有園遊會、啦啦隊等活動，邀請民眾感受學生的活力與熱情。

明台高中指出，學校秉持彰顯在地文化、推動新式教育為宗旨，近年來不斷加強軟硬體設備、拓展海內外交流及推動文化建設，升學方面透過繁星、考試等管道進入優秀大學者眾，學生在各類技藝競賽也屢創佳績。

校方表示，學生近幾年在國內、外各種競賽奪獎連連，如104學年度技藝競賽烘焙、室內設計組均奪下金手獎，餐飲科學生並於前年香港國際美食大獎果雕盤飾獲3銅、亞洲青年廚師刀工大賽獲1金6銀8銅等。

明台高中董事長林芳媖說，展現學校多年來教學成果，今年校慶將於校內國際會議廳舉辦，包括美容、餐飲、室內設計及觀光、應用外語科學生，都將接力上台表演蛋糕糖花裝飾、果雕或素描、造型設計、歌舞等，現場宛如嘉年華會，藉由肢體語言的演出展現學生學習成效。

此外，在室外部分，還有明台高中啦啦隊與東山國中啦啦隊同台演出，秀出年輕人的活力，場邊則有園遊會、大隊接力等活動，精彩可期。林芳媖指出，學生還將組成解說導覽隊，27日當天帶領參觀民眾來一趟古蹟巡禮。

(中時)