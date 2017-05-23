恭喜！Rain要當爸了 金泰希宣布懷孕3個月

金泰希和Rain婚後4個月，宣布懷孕喜訊。（圖／達志影像）

「南韓第一美女」金泰希和韓流小天王Rain愛情長跑5年，今年1月在首爾低調完婚，溫馨簡樸的作風成為佳話，婚後4個月，今（23日）更宣布懷孕喜訊，受到大批祝福。

金泰希所屬經紀公司「LUA娛樂」今證實金泰希已懷孕15周，表示她目前會專心養胎，正為了當一個好妻子和好媽媽認真做準備。事實上，自2人結婚後，粉絲一直期待他們傳出好消息，相信2人生下的寶寶，一定能遺傳父母的高顏值，而Rain先前在親子綜藝節目《我的超人爸爸》驚喜現身時，對男星李凡秀的兒女爆發父愛的模樣，更融化觀眾的心，這回2人真的升格當爸媽了，粉絲也替他們感到開心。

(中時電子報)