梧棲大排水質改善動土 明年7月完工

梧棲大排長年水質發臭且屢傳魚群暴斃事件，水質改善工程完工後，每日將可處理1萬公噸汙水。（陳淑娥攝）

梧棲大排水質改善工程23日動土，市長林佳龍（中）主持典禮，預計明年7月完工。（陳淑娥攝）

梧棲大排長年水質發臭且屢傳魚群暴斃事件，市府辦理水質改善工程，引進「礫間接觸曝氣氧化工法」，用石頭幫汙水洗澡，總經費1億1800萬元，23日舉行動土典禮，預計明年7月完工，每日將可處理1萬公噸汙水。

動土典禮由市長林佳龍主持，環保署水質保護處長葉俊宏、市議員王立任、尤碧鈴、楊典忠、顏莉敏、沙鹿區長李順彬親自到場，立院副院長蔡其昌派代表前往，場面十分熱鬧。

林佳龍表示，柳川水環境營造獲廣大回響，所以將礫間曝氣淨水廠成功模式複製至梧棲大排，是海線第一座礫間曝氣淨水廠，宣示市府打造水環境決心。未來將持續擘劃交通、水利建設，透過海線雙港與沙鹿連線，形成黃金三角，帶領台中發展。

葉俊宏表示，梧棲大排因水汙染及缺水致魚群暴斃，礫間曝氣工程完工後，淨化後的水部分放流回大興截流站，可保持水量，大幅改善魚群暴斃及臭味問題，目前環保署正在核定柳川二期細部設計，綠川工程也即將動工。

水利局長周廷彰表示，工程總經費1億1800萬元，中央補助6500萬，市府自籌5300萬；「礫間接觸曝氣氧化工法」即在地下裝濾水器，工程基地位於沙鹿車站大興停車場旁綠地下方，平面維持民眾休憩使用，淨化後的水放流河川不會減少基流量，操作方便沒有環保工安問題，適合現地河川水質處理。

針對前瞻基礎建設水環境項目，林佳龍說，台中市提出總經費184億元的水環境建設計畫都符合規定，有信心可以通過，其中汙水處理方面有42億元，一半是用在台中港特定區，預計107到109年辦理梧棲區用戶接管。

(中時)