走路滑手機險象環生 中市將為低頭族設警示牌

中市議員謝志忠（右起）、蔡雅玲、張玉嬿等人建議市府設警示牌，適度引起低頭族注意。（盧金足攝）

韓國提醒低頭族設置的警示牌，以圖畫宣導，一看就懂。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川允諾，最快3個月內試辦提醒低頭族的警示牌。（盧金足攝）

走路滑手機沒注意路況，小心發生危險！市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿等人今天（23日）在質詢時表示，政府雖不鼓勵民眾當低頭族，站在維護交通安全的立場，可適度提醒民眾注意。市府交通局長王義川對日本與韓國等國家設計的警示牌，稱有創意也有效益，允諾最快3個月內將在新光三越、大遠百等人潮較密集處，在馬路邊試辦設置警示牌，提醒民眾先過完馬路，再使用手機。

市議會今天進行交通地政業務質詢，蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿等人指出，智慧型手機盛行，雖然不鼓勵民眾成為低頭族，但站在守護民眾交通安全的立場，希望市府從交通人潮聚集處研議改善交通設施，例如學習國外設置的警示牌、地面增設配合紅綠燈的LED光條等，都是很好的方式。

王義川對此建議表示同意，為維護用路人安全，交通局將馬上進行交通設施改善，初期先從新光三越、大遠百、台中科大、一中商圈等人潮聚集處著手，從設置警示牌做起，高度與低頭族視野一致，提醒過馬路時不要滑手機，等過完馬路再使用，預計3個月內可設置好，如成效良好，將擴大至其他地區辦理。

「國外在地面增設配合紅綠燈的LED光條等作法很有創意！」王義川說，這也是提升用路人安全的好方法，交通局初期將先從警示牌做起，未來再評估LED光條的工程技術與經費等問題。

(中時)