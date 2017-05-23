台積電是否落腳高雄？曾任職的市議員這樣說…

曾在台積電任職的國民黨議員黃紹庭，不看好台積電投資案。（李義攝）

台積電會不會落腳高雄？曾在台積電任職的高雄市議員黃紹庭在市政總質詢直言「不看好台積電會進駐高雄」；市長陳菊則回應，會做好一切準備，仍持樂觀態度，但基於尊重台積電，不適合說太多。

黃紹庭就TSMC3奈米廠會情定高雄園區？提出質詢，並以曾在台積電任職的經歷，綜理出5個不看好的理由，包括未開發的周遭生活環境、無法擴充的未來廠房土地、未完全解決的用水問題、風險高的環評程序、1-200家中下游廠商的搬遷。

陳菊答詢，針對台積電投資案，中央組成專案小組，由副總統陳建仁帶領，高雄市政府也是小組成員，台積電設廠高雄可能遇到的問題，已逐一設法處理。

陳菊信心十足說，如果台積電有意投資，高雄絕對是最適合的地方，中央與高雄都會做好準備，對台積電投資高雄一直持正向樂觀看法，但基於尊重台積電立場，不方便說太多。

(中時)