環島吃一圈 英女：台灣跟小吃一樣奇趣又叛逆

台灣夜市是觀光客赴台遊熱門行程，走訪一趟，便可以吃遍在地最夯、最具特色小吃。(圖/本報系資料)

台灣夜市是觀光客赴台遊熱門行程，走訪一趟，便可以吃遍在地特色小吃。英媒近日刊載「台灣夜市的誘人香氣」一文，作者走訪台北、花蓮、台中、台南等地，吃遍台灣北、中、南、東部特色料理與夜市小吃，她形容，台灣跟台灣菜一樣，創新中帶有奇趣又叛逆特質。

文中寫道，台灣料理很難不與其民族背景相連結，走一趟台灣夜市，猶如一場奇特料理體驗，能吃到多樣中國傳統美食，如臭豆腐就是其一。或在街頭隨手就能買炸物小點，以及在便利商店買到熱飲。此外，台灣素食餐廳遍及大城小鎮，且價格與份量實惠。

來自英國的作者走訪台北、花蓮、台中、台南等地，她提及，台灣與台灣菜有著共通特質，巧趣、叛逆又帶有宗教信仰影響，如部分餐館不會使用洋蔥或大蒜，因被視為可能遭來厄運的食材。她認為，盡管台灣留存有中國文化元素，但仍充滿創新且料理文化顯著。

(中時電子報)