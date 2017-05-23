桃捷虧損18億 議員要求向中央求償

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市議員謝彰文（右）要求桃捷公司向中央求償營運前虧損。（甘嘉雯攝）

桃園捷運公司營運財務虧損仍未損益平衡，包括謝彰文等多人表示，桃捷資本額30億元，至今年2月的資本額12億元，累計至今虧損高達18億元，對於盈餘分配或虧損撥補方案，議員質疑桃捷公司隻字未提，桃捷實收資本額30億元，扣掉負債虧損。

桃捷董事長劉坤億表示，經與中央協商，確定機捷營運前虧損12.87億元，桃捷近已行文向交通部爭取補償，只是軌道初期運量賺不到錢，希望少虧，未來希望附屬事業衝刺開發達到收支平衡。

(中時)