離職員工酒後不爽 持玩具槍鬧事
高雄市三民區1家旅館今天發生酒醉滋事，離職員工周姓男子疑似酒後情緒不穩，持玩具步槍，將該店櫃檯前展示藝術餐盤作為標靶，當場射擊，鋼珠彈射破展示餐盤2塊，引起張姓經理不滿制止；警方據報趕到，張姓經理可能愈想愈氣，竟當著警方面前踢了周男一腳，被警方當場制止；周酒測值高達0.9，酒醒後自覺丟臉愧疚，向警方及經理表示「覺得很抱歉」。
警方表示，今天清晨5點多， 三民一分局哈爾濱派出所獲報轄熱河二街某旅館酒醉茲事，疑似有槍。
警方不敢大意，大批警力到場，到達現場發現周姓男子（23歲，汽旅前員工）與該店員工酒後，返回汽車旅館休息，周男疑似酒後情緒不穩，持玩具槍，在該店櫃檯前展示藝術餐盤作為標靶射擊，鋼珠彈射破展示餐盤2塊，引起張姓經理不滿制止。
警方到場後，將周男逮捕，張姓經理表示，自己將周男當自己弟弟照顧，看到周男喝了酒就脫序，覺得很痛心，但仍向警方表示，會給周男改過機會；張男現場責怪周男，並當著警方面前踢了周男的肚子ㄧ下，警方當場阻止。
周男所持玩具步槍經警方帶返分局檢測，未具殺傷力；周男父母後來也趕來，張姓經理要周男也向父母道歉，店家不對周男射破餐盤提出毀損告訴，雖周男向店家及警方道歉，警方後續仍將依社維法偵辦裁處；警方表示，依法可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。