離職員工酒後不爽 持玩具槍鬧事

張姓經理（左三）不滿周男（左一）酒後滋事，狠踢了周男一腳，警方立即制止。（呂素麗翻攝）

張姓經理（右一）不滿周男酒後滋事，狠踢了周男一腳，警方立即制止。（呂素麗翻攝）

周姓男子所持玩具步槍，警方檢測沒有殺傷力。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區1家旅館今天發生酒醉滋事，離職員工周姓男子疑似酒後情緒不穩，持玩具步槍，將該店櫃檯前展示藝術餐盤作為標靶，當場射擊，鋼珠彈射破展示餐盤2塊，引起張姓經理不滿制止；警方據報趕到，張姓經理可能愈想愈氣，竟當著警方面前踢了周男一腳，被警方當場制止；周酒測值高達0.9，酒醒後自覺丟臉愧疚，向警方及經理表示「覺得很抱歉」。

警方表示，今天清晨5點多， 三民一分局哈爾濱派出所獲報轄熱河二街某旅館酒醉茲事，疑似有槍。

警方不敢大意，大批警力到場，到達現場發現周姓男子（23歲，汽旅前員工）與該店員工酒後，返回汽車旅館休息，周男疑似酒後情緒不穩，持玩具槍，在該店櫃檯前展示藝術餐盤作為標靶射擊，鋼珠彈射破展示餐盤2塊，引起張姓經理不滿制止。

警方到場後，將周男逮捕，張姓經理表示，自己將周男當自己弟弟照顧，看到周男喝了酒就脫序，覺得很痛心，但仍向警方表示，會給周男改過機會；張男現場責怪周男，並當著警方面前踢了周男的肚子ㄧ下，警方當場阻止。

周男所持玩具步槍經警方帶返分局檢測，未具殺傷力；周男父母後來也趕來，張姓經理要周男也向父母道歉，店家不對周男射破餐盤提出毀損告訴，雖周男向店家及警方道歉，警方後續仍將依社維法偵辦裁處；警方表示，依法可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)