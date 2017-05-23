鐵路高架化噪音擾人 中市要台鐵限期改善

市議員陳政顯關心鐵路高架化後噪音是否超標，及未來中捷上路後的噪音問題。（圖/盧金足）

為能監測捷運噪音，交通局長王義川說，將進行路線動態測試前後背景音量比對，以符合噪音管制規範。（圖/盧金足）

台中鐵路高架化通車後，平交道的交通危險雖已消失，但沿線多處噪音仍影響住戶安寧，目前已有17個點出現噪音過量。台中市政府環保局表示，目前交通部鐵路改建工程局已先試作太原、大慶段2個路段噪音改善工程，改善後均符合法令標準；噪音超標路段，環保局則已依法限期台鐵局提送改善計畫書，如逾期未提送，環保局得報請行政院環保署核處台鐵局10萬元以上50萬元以下罰鍰。

市議會今天（23日）進行交通地政業務質詢，市議員陳政顯關心鐵路高架化後，仍有幾處噪音超標的問題，以及台中捷運未來噪音是否超標。

交通局長王義川表示，鐵路高架化後的噪音問題正在做隔音改善、輪子鐵軌摩擦噪音改善等，問題正努力控制中。

環保局則指出，自鐵路高架化後，環保局及交通部鐵路改建工程局已監測30個點位，其中有17點噪音超標，目前鐵改局已先行透過制振混凝土鋪設、使用高效率金屬吸音材的隔音牆等，試作太原、大慶段2個路段噪音改善工程，改善後均符合法令標準，鐵改局將速依上述試作工法經驗，於各超標路段進行全面性改善工程。

環保局表示，依據《噪音管制法》第14條規定，陸上運輸系統如超過噪音管制標準，要先由主管機關通知營管單位180日內提送噪音改善計畫書至主管機關審核。

環保局已於5月19日依法通知台鐵局依限提送改善計畫書，如逾期未提送，環保局可依法報請行政院環保署核處台鐵局10萬元以上50萬元以下罰鍰。

至於台中捷運綠線未來噪音問題，王義川表示，捷運綠線高架橋梁工程即將完成，機電系統已接棒同步進場安裝，即將進行捷運車輛動態測試。

由於捷運噪音主要來自車輛進站減速、加速，再加上風切聲、共鳴等，因此捷運綠線在車站附近已規劃施作隔音牆，而隔音牆相關工程技術文件，在施工前並會交由工程顧問公司的專業技師審查簽證，以符合公共工程專業技師簽證規定。

另外，為能監測捷運噪音，交通局將進行路線動態測試前後背景音量比對，以符合噪音管制規範。

(中時)