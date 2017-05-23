糖尿病友吃粽子 把握三低一高原則

營養師黃筱尹表示，適量攝取且把握三低一高飲食原則，糖尿病友也可吃粽子。（陳淑娥攝）

端午節將屆，各式各樣的粽子紛紛出爐。（陳淑娥攝）

糖尿病可以吃粽子嗎？端午節即將到來，患者十分關心可否應景大啖粽子，童綜合醫院營養治療科營養師黃筱尹表示，謹記適量攝取且把握三低一高與均衡飲食原則，仍可和家人共享端午美食與佳節氣氛。

黃筱尹指出，傳統粽子以糯米為主材料再搭配其他食材(如栗子、蛋黃、滷肉、花生等)，而糯米屬全榖根莖類食物，需注意食用份量，否則易使血糖上升；一顆鹹粽約含一碗飯，而鹼粽則有半碗飯，食用時可選擇中型粽子，或將其納入飲食計畫中並與米飯做代換，這樣可減少額外醣類攝取。

近年養生風氣盛行，業者紛紛推出雜糧養生粽、健康全榖粽等，於製程上強調少油、少鹽與高纖，這對於糖尿病友是另一項選擇。食用時注意食材中是否有栗子、蓮子、山藥、薏仁、紅豆或綠豆等，這些食材雖富含高纖但仍屬全榖根莖類食物，只要謹守不過量攝取的原則，糖尿病友仍可享受健康創意粽的美味。

而涼涼、甜甜的鹼粽或豆沙粽也是很多人最愛，若將其當成點心食用，則需注意正餐的飯量需減少半碗，否則會使醣類攝取過量，鹼粽未沾糖前熱量約150大卡，沾糖後熱量會增加，且砂糖易使血糖急遽上升，因此食用時將砂糖加水稀釋或以代糖取代，皆可使血糖控制的更平穩。

黃筱尹呼籲，選購粽子時除注意餡料內容，也需注意份量是否適中，食用時搭配蔬果一同食用，才能吃得營養又均衡，粽子外雖包裹著粽葉，但裡面卻藏有不少健康隱憂，只要謹記三低(低油、低鹽、低糖)一高(高纖)與均衡飲食的原則，端午節也可以吃的沒有負擔。

(中時)