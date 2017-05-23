電影《到達蘭薩拉禮佛》特映贈票活動

《到達蘭薩拉禮佛》（圖／聯影電影）

到達蘭薩拉禮佛

Kalachakra: The Enlightenment

★ 繼荷索《時間之輪》後又一心靈療癒電影

★《追殺比爾》鄔瑪舒曼 溫暖獻聲

★ 成佛聖地金剛座，時輪金剛灌頂大法會

6月16日 醍醐灌頂

醍醐灌頂的佛法，消除內心最深沈的恐懼

上達蘭薩拉，大乘法苑寺所在地及達賴喇嘛的寢宮

劇情介紹 心之時輪 ，卸下你我生命不可承受之重

在喜馬拉雅山腳下，隨風飄揚的經幡承載無數人的祈禱想望，獨自前往印度達蘭薩拉朝聖的女人，娓娓道來童年失去妹妹的錐心之痛，浸浴在色彩繽紛的佛教聖地，與來自全世界超過十萬信徒，體悟宇宙時輪之道，修習佛法而達到解脫，心靈震顫與三個背景不同的人相遇，找尋面對內心最深沈恐懼的勇氣，在這蘊藏千古秘密的甬道，讓我們一起追隨達賴喇嘛傳授的金剛密法之中…。

成佛聖地金剛座 時輪灌頂大法會【到達蘭薩拉禮佛】│06.16醍醐灌頂

活動時間：即日起至6月6日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《到達蘭薩拉禮佛 》心靈療癒電影 」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：06.13(二) 21:00國賓影城@長春廣場

◎ 得獎公佈： 6月6日下午2點。得獎名單公布於該網頁

領票時間： 6月6日下午2點至6月10日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)