電影《到達蘭薩拉禮佛》特映贈票活動
到達蘭薩拉禮佛
Kalachakra: The Enlightenment
★ 繼荷索《時間之輪》後又一心靈療癒電影
★《追殺比爾》鄔瑪舒曼 溫暖獻聲
★ 成佛聖地金剛座，時輪金剛灌頂大法會
6月16日 醍醐灌頂
醍醐灌頂的佛法，消除內心最深沈的恐懼
上達蘭薩拉，大乘法苑寺所在地及達賴喇嘛的寢宮
劇情介紹 心之時輪 ，卸下你我生命不可承受之重
在喜馬拉雅山腳下，隨風飄揚的經幡承載無數人的祈禱想望，獨自前往印度達蘭薩拉朝聖的女人，娓娓道來童年失去妹妹的錐心之痛，浸浴在色彩繽紛的佛教聖地，與來自全世界超過十萬信徒，體悟宇宙時輪之道，修習佛法而達到解脫，心靈震顫與三個背景不同的人相遇，找尋面對內心最深沈恐懼的勇氣，在這蘊藏千古秘密的甬道，讓我們一起追隨達賴喇嘛傳授的金剛密法之中…。
活動時間：即日起至6月6日中午12點
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《到達蘭薩拉禮佛 》心靈療癒電影 」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2. 特映時間：06.13(二) 21:00國賓影城@長春廣場
◎ 得獎公佈： 6月6日下午2點。得獎名單公布於該網頁
領票時間： 6月6日下午2點至6月10日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
未於規定時間領取，視同棄權。
(中時電子報)
關鍵字：到達蘭薩拉禮佛
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