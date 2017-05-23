台中捷運2018才試運轉 議員批現在就聘60員工

台中市府交通局長王義川強調，台中捷運人力聘用也因應營運準備期程分年聘用，盼能充分、有效率的經營。（盧金足攝）

台中市議員張立傑表示，潭子嘉興里人口1萬3000餘人，停車需求殷切，希望能在台鐵高架化橋下空間設置停車場，解決停車需求。（盧金足攝）

台中市議員陳政顯質疑台中捷運2018年試運轉、2020年才營運，為何現在就需要聘請60多名員工？（盧金足攝）

台中市議員陳政顯今天（23日）在議會質詢時關切台中捷運2018年試運轉、2020年才營運，為何現在就需要聘請60多名員工？交通局長王義川表示，台中捷運公司成立時間為營運前3年，相較於北捷、高捷、桃捷等已大幅縮短時間，人力聘用也因應營運準備期程分年聘用，盼能充分、有效率的經營台中捷運。

王義川強調，捷運系統結合土建、電力、車輛、通訊、月台門、維修、軌道等系統，需要人力進行操作，而人力操作需要養成訓練時間，除操作人員後勤行政，經營等也需要人力從事規劃。

此外，市議員張立傑也質詢潭子嘉興里人口1萬3000餘人，面積2平方公里，道路最寬10至15米，停車需求殷切，希望能在台鐵高架化橋下空間設置停車場，解決民眾停車需求。

王義川表示，市府始終用心為市民解決停車問題，也藉此帶動各地繁榮，將儘速安排時間共同會勘。在台中市大眾運輸路網尚未建置完整前，未來每年仍將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，適時闢建停車場以增加停車格位，將汽機車停車管理制度化，改善停車秩序。

(中時)