台中捷運2018才試運轉 議員批現在就聘60員工
台中市議員陳政顯今天（23日）在議會質詢時關切台中捷運2018年試運轉、2020年才營運，為何現在就需要聘請60多名員工？交通局長王義川表示，台中捷運公司成立時間為營運前3年，相較於北捷、高捷、桃捷等已大幅縮短時間，人力聘用也因應營運準備期程分年聘用，盼能充分、有效率的經營台中捷運。
王義川強調，捷運系統結合土建、電力、車輛、通訊、月台門、維修、軌道等系統，需要人力進行操作，而人力操作需要養成訓練時間，除操作人員後勤行政，經營等也需要人力從事規劃。
此外，市議員張立傑也質詢潭子嘉興里人口1萬3000餘人，面積2平方公里，道路最寬10至15米，停車需求殷切，希望能在台鐵高架化橋下空間設置停車場，解決民眾停車需求。
王義川表示，市府始終用心為市民解決停車問題，也藉此帶動各地繁榮，將儘速安排時間共同會勘。在台中市大眾運輸路網尚未建置完整前，未來每年仍將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，適時闢建停車場以增加停車格位，將汽機車停車管理制度化，改善停車秩序。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。