NBA》勇士闖總冠軍戰 科爾可能趕不上

勇士總教練科爾飽受背傷所苦。(美聯社資料照)

勇士以橫掃西區的季後賽12連勝晉級總冠軍戰，全隊都享受著這趟贏球的美妙旅程，唯一的遺憾是總教練科爾沒能在場邊與他們分享這份榮耀。科爾因為手術後背傷併發症，首輪第2戰之後就缺陣至今，只能勉強在休息室看轉播。

科爾表示他的背痛似乎加劇了，無法確定他能否趕上總冠軍戰。雖然球員士氣高昂，還有優秀的代理教練布朗，但是一手帶出這支季後賽雄師的科爾若缺席總冠軍戰，那就太令人扼腕了，如同他上季缺席了73勝的大半季比賽。

主將柯瑞表示：「光是聽到他(科爾)的聲音就足以讓我們安心。」科爾在勇士執教3季，分別繳出67勝、73勝、67勝，連續3季闖進總冠軍戰，更令人欽佩的是，這都是科爾籠罩在背傷的陰影下所達成的戰績。

球員時期曾效力馬刺的科爾，今年無緣與昔日教頭帕波維奇對陣，帕波維奇也感到可惜。「他(科爾)的表現令人讚嘆，可惜日復一日的傷痛折磨無法讓他好好享受成功的果實，我真心為他難過。」

(中時電子報)