太陽會大哥開洗車廠 重利30分狠刮500萬
32歲蔡姓男子，對外自稱天道盟太陽會大哥，平時在三重重陽路開設洗車廠，遇到上門的顧客旁敲側擊，獲知對方缺錢花用時，便慫恿對方申辦汽車貸款，強調「絕對有錢賺」，但被害人依言執行後，蔡即翻臉要求巨額「服務費」、「代辦費」，交不出錢就提出月息30分的重利，不斷逼迫被害人還錢，總計至少近30人受害，不法獲利超過500多萬。
大安分局警方經循線蒐報，昨兵分多路，前往三重、新莊蔡嫌各處據點，逮捕蔡在內的5名犯嫌，查扣7支球棒、1把鎮暴槍，以及40多張本票，全案依組織犯罪、重利、恐嚇等罪送辦。
警方指出，蔡嫌以洗車廠為據點，對外表示可以幫忙調、借錢，被害人上門後，即表示有特殊管道，可以「買人頭車」、「申辦車貸」等花招借到錢，對方照辦成功後，蔡就要求各種費用，甚至為了「慶功」帶對方上酒店，事後也亂灌酒錢，1名被害人光是上酒店，就欠了蔡25萬，隨後被逼簽本票，以30分重利按月繳交利息。
被害人還不出錢，就遭蔡指使手下，到對方住家、公司潑漆恐嚇，警方初查至少30多人被害，呼籲被害人可前往大安分局出面指認，電話：(02)23259854)
(中時)
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