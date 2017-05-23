暑假做什麼？救國團推成長營
再過一個多月，就是學童引頸期盼的暑假來臨，台北市取消制式寒暑假作業後，父母不免擔心漫長的2個月要讓孩子做些什麼？今年救國團台北市團委會推出了新營隊「自己的課表自己排」暑假成長營，讓已經習慣接受安排好方向的孩子及家長，對於孩子的暑假生活能多一點思考。
今年度課程相當多元，舉凡烘焙、烹飪、樂高、桌遊、骨牌、美術、英文、有氧、舞術、瑜珈、串珠、捏塑等，課程應有盡有，另外還有孩子夏日最愛的游泳課程，詳細活動資訊可點選連結查看。
救國團每年寒暑期都會舉辦各式的假期營隊活動，有好玩的生態休閒、山野挑戰、多元智能及知識領導等活動，各項活動都獲得社會各界的掌聲與喝采，近年更推出叫好叫座的成長營活動，成長營活動有別於一般的山野休閒活動，主打品格教育結合生活藝術，以及多元的才藝及運動學習，有別於學校的課業壓力，更能發展孩童的興趣。
(中時)
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