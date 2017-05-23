吃貨必看！10大台灣人最愛美食之都排行
美食是旅途中不可或缺的重要元素之一，端午節連假將至，全球訂房網根據台灣旅客推薦的美食目的地，首度公布「10大台灣人最愛美食之都」排行榜，國人最熱門旅遊地日本城市包辦7個名次，其中以食肉主義完美勝地的神戶人氣最高，排名第3；而去年因電影一夕爆紅的韓國釜山獲得第1名，美味程度超越日料，最受台客推薦，另以麵食為著稱的上海則榮登第2。
韓流當道，Booking.com繽客調查，韓國釜山勇奪台灣人心目中美食之都冠軍。去年因為《屍速列車》而一夕爆紅的釜山，不僅擁有聞名世界的海雲臺與近來受觀光客喜愛的甘川洞文化村等特殊景緻，更是各式韓式美食的集散地，有遊韓必吃的辣炒年糕、韓式炸雞及炸醬麵之外，釜山限定的地區美食如米麵、豬肉湯飯和涼拌豬腳、現撈海鮮都是釜山必嘗美食。
榮登第2名的上海，其經典麵食料理是當地美食桌上的常客，口味地道樸實也深得國人喜愛，有被稱為上海國民美食的生煎包，是所有旅客到訪必吃的美味，麵皮彈牙有嚼勁，油煎至表皮酥脆不膩口，最後撒上滿滿芝麻與蔥花，入口除肉湯的鮮甜還有芝麻與青蔥的香氣。
而深受國人喜愛的旅遊之地日本搶佔7席名次，包含排行第3名的神戶，依序是大阪、福岡、名古屋、札幌、金澤、熊本等城市，日本地方美食深受國人喜愛，成為最大贏家。此外，香港美食也有上榜，排名第6，舉凡最為吃貨喜愛的港點、港式煲飯、脆皮烤鴨以及冰火菠蘿油，傳承亞洲風味並融合在地特色，成為香港美食引人入勝的秘訣。
(中時電子報)
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