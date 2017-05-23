有圖為證!？大陸開造第4艘航母

大連造船廠已抽乾的船塢裡出現的新的航母分段。(圖/搜狐)

大連造船廠出現大型建造模塊，推估新航母開造。(圖/搜狐)

中國大陸首艘國產航空母艦001A型航母4月26日正式下水，專家估計，001A航母最快可在18個月後進行海試。今(23)日，陸媒刊登大連造船廠在已抽乾的船塢裡出現的新的航母分段，據稱是開造「另外」一艘002型航母，若消息屬實，中國大陸將在6年內達成擁有4艘兩型雙航母戰鬥群的目的。

據了解，002型航空母艦是中國大陸正在建造的第二型航空母艦，於2015年3月在上海江南造船廠開工建造，2016年12月正式向媒體公開消息，預計2021年服役。如今，再傳大連造船廠出現了一些新的巨大的建造模塊，依模塊分段外形推測應是一艘新航母。

陸媒表示，大連重工造船廠從改造「遼寧」艦入手，再到完成剛下水的001A型航母工程，可以說積累了造航母的豐富經驗，大陸計劃未來擁有至少三支航母戰鬥群，不會讓那些設備和熟練工人沒事幹。最有可能的是大連重工造船廠也開造002型航母，這樣可以在相對短的時間點達到一共4艘兩型雙航母戰鬥群的目的。

據軍方人士透露，002型航空母艦將配備4台總動力20萬匹馬力的蒸汽輪機，排水量預計為8.5萬噸，全通平直甲板，搭載3台蒸汽彈射器。同001A型航艦一樣，將採用殲-15作為艦載戰鬥機；而國產型預警機、殲-20隱形戰鬥機亦可望部署其上。

(中時電子報)