雲縣五鄉鎮處濁水溪畔 消防局辦氣墊船駕駛訓練
近來天氣逐漸炎熱，民眾喜好從事水上活動消暑，常有民眾不慎溺水。濁水溪水流含沙量較高，容易造成一般救生艇船外機冷卻系統故障，雲林縣消防局今天上午在濁水溪畔辦理氣墊船初級及進階駕駛訓練。
濁水溪沿岸有林內、莿桐、西螺、崙背、二崙等5個消防分隊配置氣墊船，氣墊船相較於救生艇不易操控且高速航行下危險性更高，須具備操控駕駛經驗。
雲林縣先防局指出，這次訓練課程包括氣墊船結構及原理基本認識；船艇上、下拖船架操作要領；氣墊船保養維護與故障排除；氣墊船駕駛與操作要領。
消防局表示，水域救生有潛在高度危險性，稍有不慎可能造成無法彌補之遺憾，加強氣墊船操作使用訓練，以強化急流救生能力。
(中時)
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