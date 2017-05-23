雲縣五鄉鎮處濁水溪畔 消防局辦氣墊船駕駛訓練

雲林縣有五鄉鎮是濁水溪流域，消防局舉辦氣墊船訓練。（雲林縣府提供）

在濁水溪駕駛氣墊船不是容易的事（雲林縣府提供）

近來天氣逐漸炎熱，民眾喜好從事水上活動消暑，常有民眾不慎溺水。濁水溪水流含沙量較高，容易造成一般救生艇船外機冷卻系統故障，雲林縣消防局今天上午在濁水溪畔辦理氣墊船初級及進階駕駛訓練。

濁水溪沿岸有林內、莿桐、西螺、崙背、二崙等5個消防分隊配置氣墊船，氣墊船相較於救生艇不易操控且高速航行下危險性更高，須具備操控駕駛經驗。

雲林縣先防局指出，這次訓練課程包括氣墊船結構及原理基本認識；船艇上、下拖船架操作要領；氣墊船保養維護與故障排除；氣墊船駕駛與操作要領。

消防局表示，水域救生有潛在高度危險性，稍有不慎可能造成無法彌補之遺憾，加強氣墊船操作使用訓練，以強化急流救生能力。

(中時)