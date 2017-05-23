吃太多、口味重 30歲族群3成受便秘所苦

亂吃、壓力大、生活作息亂，使得不少人因而飽受便秘困擾。最新一項分析20~50歲、不同世代腸胃狀況的調查顯示，發現30歲族群的便祕率最高、逼近30％，且有5~6成民眾飲食過量、愛好油炸和重口味。醫師提醒，腸胃問題若長期累積、不改善，久了將增加罹患息肉、甚至大腸癌風險，不可不慎。

該項由台北市聯醫院仁愛院區消化內科專任主治醫師吳文傑和台灣乳酸菌協會，針對全台1068位民眾進行的「國人腸胃驚世代-20至50歲世代腸胃健康調查」，發現各個年齡層飽受不同腸胃問題困擾：20歲世代最容易消化不良、胃脹氣，30歲世代便秘最嚴重，40歲世代最容易胃潰瘍，50歲世代的大腸瘜肉最常見。

吳文傑說，調查發現，近3成30世代民眾有便祕困擾，也就是沒有規律的2天排一次便，觀察原因發現，是因該族群漸漸從基層員工升至管理階層，應酬機會增多，進而使得飲食常過量，飲食內容又多為油炸、重口味，加上工作壓力大、生活作息紊亂，使得腸胃健康每下愈況。但他強調，不只是30世代族群，便祕在各世代族群中都佔約22~26％的比率。

吳文傑進一步分析，20世代民眾有近4成會吃宵夜，超過7成熬夜、過午夜12點才入睡，不佳的飲食習慣和生活作息，加上初入職場的壓力，導致不少人出現腸躁症、消化不良、胃脹氣或胃食道逆流；40世代民眾，則因過去累積的不良習慣，加上有人陸續開始服用慢性藥物，導致胃潰瘍的情形最嚴重；50世代則是因對健康開始有認知，且政府有補助糞便潛血篩檢，也是最容易發現有大腸息肉的原因。

陽明大學生化暨分生所教授、台灣乳酸菌協會榮譽理事長蔡英傑說，飲食、睡眠、工作加班等不良作息，都可能影響腸胃菌相的分布，但其實工作、睡眠狀況，較難以在短時間內導正，故「飲食」的調整便顯得格外重要。

蔡英傑說，一旦腸胃的好菌減少，將增加體內不良物質增加，和提高發炎的機率。吳文傑說，民眾可透過多補充膳食纖維，由於其屬於腸道好菌的營養來源，可藉此讓好菌增生來維持腸道健康；蔡英傑補充，除此之外，也可透過直接補充好菌，直接拉高體內的好菌數，過去曾有研究顯示，日常飲食中搭配優酪乳，3周後可減緩5成的腸道慢性發炎與腸道毒素。

(中時)